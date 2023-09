Baltasar Brum, Eladio Dieste, Alba Roballo, Mario Saralegui... El departamento de Artigas ha visto nacer una gran cantidad de figuras notables del panorama cultural, político y deportivo uruguayo. Pero la cartera artiguense no está agotada ni mucho menos. Prueba de ello es un escolar de siete años que, gracias a sus excelentes calificaciones, logró ingresar como funcionario a la Intendencia de Artigas. Se trata nada más ni nada menos que del nieto del intendente artiguense, Pablo Caram. Su orgulloso abuelo lo define como “un gurí muy brillante, muy trabajador y que prácticamente no mira el celular cuando está trabajando acá en la intendencia”. El jerarca aclaró que su nieto “no entró por concurso, pero tampoco entró por acomodo ni nada de eso. Entró por sus virtudes como pequeño ser humano, por sus excelentes calificaciones escolares y por su capacidad de esforzarse, algo que demostró en la intendencia, porque no se queja nunca”.

El aspecto legal: “Puede ser que las leyes no habiliten a que mi nieto trabaje, pero tampoco es un régimen muy estricto. En realidad, viene cada tanto y no hace mucho, al igual que ocurre con el resto de mis familiares”. Pablo Caram, Papá Noel de los trabajos.