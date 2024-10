Los clásicos entre Nacional y Peñarol se juegan con cada vez más medidas de seguridad, pero a pesar de eso los incidentes no paran. El partido del domingo en el Gran Parque Central estuvo cerca de suspenderse cuando un grupo de hinchas albos comenzaron a tirar pirotecnia a la cancha. Un jerarca del Ministerio del Interior adelantó que para los próximos clásicos se tomarán “medidas enérgicas”. “Lamentablemente, no se va a poder jugar más con hinchada locataria. Nosotros sabemos que lo ideal sería jugar con las dos hinchadas y en un clima de respeto, pero eso es imposible, porque se transformaría en una batalla campal. Y como jugar con las hinchadas locales tampoco está funcionando, porque tanto los hinchas de Peñarol como los de Nacional sienten más ganas de quemar todo cuanto más contentos están, no vamos a tener más remedio que jugar los clásicos solamente con una hinchada: la visitante. Nos duele tomar una decisión tan drástica, pero si seguimos permitiendo que los hinchas vayan a ver a su cuadro, vamos a terminar con muertos. Lo más responsable en estos momentos es que los clásicos en el Gran Parque Central se jueguen solamente con hinchada de Peñarol y los clásicos en el Campeón del Siglo se jueguen solamente con hinchada de Nacional”.

La reflexión: “El problema no es en el fútbol, el problema es la violencia que hay en toda la sociedad. Con tipos tan violentos y energúmenos es imposible que no haya líos”. Barrabrava convicto sobre los dirigentes de Nacional y Peñarol.