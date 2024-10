La seguridad continúa siendo el principal motivo de preocupación de la ciudadanía y desde varios ámbitos se reclama la aplicación de castigos más duros. El Parlamento parece haberse hecho eco de estos reclamos y aprobó una ley que endurece las penas para delitos “particularmente aberrantes”, como, por ejemplo, el robo y vandalismo a comedores escolares o comunitarios, que pasará a estar castigado con la obligación de ver partidos de la selección uruguaya “en forma completa, incluyendo descuentos”. Según explicó uno de los legisladores que impulsaron la ley, “Siempre se piensa en las penas alternativas como algo más suave que la cárcel. En este caso claramente no es así. Seguramente muchos de los ladrones que roban comedores escolares van a pedir que los manden a la cárcel en lugar de obligarlos a ver a Darwin Núñez errando goles o a Manuel Ugarte dando pases al vacío, pero obviamente no van a tener éxito en su pedido. A las personas que cometen delitos tan aberrantes no hay que tenerles misericordia”.

La denuncia: “Es una medida completamente inhumana y violatoria de la dignidad de las personas. Acá no se quiere penalizar y mucho menos rehabilitar. Acá lo único que se quiere es torturar a personas que cometieron un error”. Guido Manini Ríos, enemigo de los delincuentes, pero tampoco la pavada.