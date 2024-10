Hace aproximadamente 15 años comenzaron a circular teorías según las cuales la civilización maya había predicho que el mundo se acabaría en el año 2012. A pesar de que el apocalipsis no se produjo, algunos estudiosos afirman ahora que hubo un error de cálculo, y los mayas en realidad habían predicho el fin del mundo para el 27 de octubre de 2024. “Los científicos que estudiaron el calendario maya no tuvieron en cuenta algunos detalles importantes y por eso estimaron mal la forma en que medían el paso del tiempo. La fecha es esta que estamos diciendo ahora. De todas maneras, debemos recordar que esto es una predicción de los mayas, o sea que no es seguro que vaya a pasar. Por eso es importante que la gente piense muy bien qué va a hacer ese día y evite tomar decisiones a las apuradas, como aprobar el plebiscito por la reforma de la seguridad social, porque eso podría desencadenar el fin de los tiempos”, expresó un investigador del instituto Manuel Oribe, asociado al Partido Nacional.

La advertencia: “No queremos ser alarmistas, pero en caso de que gane el Sí les recomendamos a las personas que se entreguen al sexo salvaje, el consumo de drogas y actividades desenfrenadas en general, porque van a ser los últimos momentos de los humanos sobre la tierra”. Oficialista que quiere transmitir tranquilidad.