Los politólogos afirman que el síntoma más claro de que esta campaña electoral no está logrando captar la atención de buena parte de la ciudadanía es que la cantidad de personas que aún no definieron su voto es mayor que en otras elecciones a esta altura de octubre. Un dato conocido ayer parecería reforzar esta teoría. “Lo que vemos es que, mientras la indefinición sobre qué votar se mantiene alta, la cantidad de personas que aún no decidieron qué van a comprar para el asado del domingo 27 está disminuyendo y colocándose en mínimos históricos. Acá claramente se ve que el problema no es que la gente sea indecisa per se, sino que cuando algo les interesa de verdad, como el asado del día de las elecciones, toman decisiones”, explicó el responsable de una encuesta sobre las preferencias de los uruguayos a la hora de llenar la parrilla. “En este caso, además, vemos que no hay grandes niveles de polarización. Con la excepción de la morcilla, que enfrenta fuertemente a quienes la prefieren dulce y quienes la prefieren salada, el resto de los cortes obtienen una imagen mayoritariamente positiva”, aclaró el experto.

La sentencia: “Lo único que podría hacer esta elección más interesante es que la cambien para un lunes, así tenemos un feriado”. Votante promedio.