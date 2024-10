Las duras palabras de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, sumadas a las numerosas renuncias de jugadores y funcionarios del Complejo Celeste, confirmaron los rumores sobre los problemas de relacionamiento con el entrenador rosarino. Pero ahora se agregó una nueva denuncia. La conservadora que acompaña a Bielsa en su zona durante los partidos también hizo declaraciones incendiarias. “Yo soy una conservadora profesional y siempre trato de trabajar en silencio y ayudar a que el equipo obtenga un buen resultado, pero hay situaciones que uno no puede tolerar. Desde que llegó a Uruguay, Bielsa siempre me trató como un objeto. Nunca tuvo ningún tipo de consideración hacia mí. Nunca me preguntó si yo estaba bien o estaba mal”, declaró la conservadora a la radio Sport 890. Pero la heladerita hizo acusaciones mucho más graves aún. “Durante los partidos hubo tocamientos indebidos. Concretamente, apoyó sus nalgas sobre mi persona sin que mediara ningún tipo de consentimiento. Yo no quiero que lo echen. Yo quiero que vaya preso”, disparó la célebre conservadora.

La perversidad: “Desde los tiempos de Omar Borrás que no me divertía tanto”. Hincha uruguayo al que le gusta más el morbo que los trofeos.