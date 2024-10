Durante una visita a un colegio católico, Luis Lacalle Pou fue consultado por los alumnos acerca de si creía en Dios. En respuesta, el presidente dijo tener dudas sobre el tema, aunque afirmó estar convencido de que existe un “ser superior”. Ante la curiosidad que seguían manifestando los alumnos, Lacalle Pou aclaró que ese “ser superior” en el que cree es él mismo. “Yo no quiero pecar de soberbio, pero convengamos que el panorama político del oficialismo evidencia claramente que soy superior a mis socios y competidores del resto de los partidos del oficialismo y también a mis propios correligionarios del Partido Nacional, que claramente no saben qué hacer si no estoy yo en la vuelta”. El mandatario también se refirió a la popularidad que mantiene a pesar de los numerosos escándalos que salpicaron a su administración. “Si un político tan incombustible como yo no es superior, entonces no sé quién puede ser superior”, reflexionó.

El desafío: “Ojeda podrá levantar todas las pesas que quiera, pero nunca lo vi haciendo la bandera”. Luis Lacalle Pou, político número uno de la derecha.