El presidente Luis Lacalle Pou se refirió nuevamente al gasto público durante los gobiernos del Frente Amplio. En un acto por la inauguración de las obras en la ruta 30, el mandatario aseguró que su gobierno “va a terminar sin un peso tirado en el río”. “Con el Frente Amplio se dilapidaba dinero de todos los uruguayos en aventuras que terminaban fracasando estrepitosamente. Nuestro gobierno no desperdició dinero, sino que lo invirtió en obras de infraestructura, en salud, en educación y en clientelismo. Y recalco que no estoy hablando de gastos, sino de inversiones. Porque en el caso del clientelismo, por ejemplo, todo el dinero que uno gasta en pagarles sueldos a los militantes que hizo entrar en el Estado le vuelve en forma de apoyos electorales. Así que eso no es un gasto, sino una inversión. Es una mentalidad completamente diferente de la del Frente Amplio. La nuestra es una mentalidad productiva, no parasitaria”.

“En algunas áreas no sólo gastamos bien, sino que generamos ingresos extra de fuentes no tradicionales”. Luis Lacalle Pou, exjefe de Alejandro Astesiano.