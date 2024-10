La condena judicial por usurpación de funciones no parece haber afectado demasiado la carrera política de la exdiputada artiguense. Dos Santos ya anunció su intención de presentarse como candidata a la Intendencia de Artigas y la semana pasada organizó un festejo de cumpleaños masivo con tintes de acto electoral. Ante esta situación, la Corte Electoral decidió emitir una orden de captura interdepartamental para la sobrina de Pablo Caram. “Esta orden implica que ella va a ser apresada ni bien pise cualquier otro departamento que no sea Artigas”, explicaron desde la Corte. Pero las expectativas de que Dos Santos pueda ser capturada son muy bajas. “El problema es que no hay tratado de extradición con Artigas, por lo que, mientras ella no salga del departamento, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y, como en su departamento parece tener absolutamente todo lo que necesita para seguir prosperando como política, es muy improbable que en algún momento decida viajar”.

La reprimenda: “Yo eventualmente podría apoyar a Valentina dos Santos en su candidatura a la intendencia, pero antes debe reconocer que se equivocó y pedir perdón. No puede ser que haya obligado a los funcionarios de la intendencia a hacer tantas horas extra. Eso es explotación”. Álvaro Delgado, candidato nacionalista que no apoya a cualquiera así como así.