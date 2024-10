La comunicadora cuestionó en X el nivel de preparación de la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, y recordó que no tiene formación profesional ni académica, por lo que, según ella, no estaría en condiciones de asumir la presidencia de la República en caso de que el presidente viaje al exterior. “¿Se pusieron a pensar que podría ejercer como presidenta una auxiliar de higiene si Delgado se ausenta?”, escribió Andreoli. Tras recibir algunas críticas, la exintegrante de La Alternativa publicó un nuevo mensaje. “¡Al fin soy libre! ¡Basta de seguir usando esta máscara de frenteamplista! Me llevó más de cinco años, pero por fin logré perjudicar al Frente Amplio”.

En un segundo mensaje, Andreoli explicó que sus comentarios contra Ripoll “forman parte de un plan que estuve elaborando meticulosamente desde que comprendimos que con La Alternativa no íbamos a poder hacer mella en el Frente Amplio y que la única manera de lograrlo era desde adentro”.