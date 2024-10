Alfredo Sánchez, el exalcalde de Florencio Sánchez que fue condenado por corrupción en 2021, terminó de cumplir su condena este año, por lo que está nuevamente habilitado para ejercer cargos públicos. De todas maneras, y si bien comenzó tímidamente su regreso a la política, Sánchez no quiso confirmar si buscará nuevamente una alcaldía. “Todo esto de los procesos judiciales me desgastó mucho. Ahora lo que necesito es descansar, así que me voy a mudar a Artigas. Es cierto que es lejos de Colonia, pero es un lugar muy lindo, muy cálido y en el que me voy a sentir muy cómodo”, expresó.

Consultado sobre si planea instalarse en la capital departamental o en otro lugar, Sánchez indicó que seguramente busque “algún pueblo pequeño”, ya que “en esos lugares todo el mundo se conoce y a mí me gusta mucho el contacto cara a cara, la cercanía”.