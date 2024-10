El conductor de La pecera y Santo y seña entrevistó ayer a Pablo Mieres y aprovechó la oportunidad para anunciar que en estas elecciones, al igual que había hecho en la anterior, piensa votar al Partido Independiente. “Estoy anunciando mi voto a Mieres por dos motivos. Para empezar, porque lo considero un gran político y quiero que le vaya bien. Pero además porque quiero aclarar algo: cuando yo digo que soy un periodista independiente no me refiero a que mantengo mi independencia respecto de los partidos políticos, los avisadores o los dueños de los medios en los que trabajo. Simple y sencillamente, me refiero a que soy votante del Partido Independiente. Si votara al Partido Colorado, diría que soy un periodista colorado. Si votara al Partido Nacional, diría que soy un periodista nacionalista. Pero no, voto al Partido Independiente, así que soy un periodista independiente”.

El razonamiento: “El voto al Partido Independiente sirve para que la coalición obtenga la mayoría parlamentaria y siga haciendo lo que se le cante sin preguntarnos a nosotros”. Pablo Mieres, estratega de la independencia.