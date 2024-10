48 horas después de participar en el falso debate con una imagen del candidato frenteamplista generada digitalmente por el programa Santo y seña, Ojeda volvió a reclamar un debate en vivo y en directo con Yamandú Orsi. “Esto lo voy a seguir repitiendo hasta el día de las elecciones. Quiero debatir con él. Y que no me ponga como excusa temas de agenda, porque yo debato en cualquier momento y en cualquier gimnasio”, disparó el candidato colorado.

Ojeda fue incluso un poco más allá del desafío verbal y publicó una lista con 150 gimnasios ubicados en Montevideo y Canelones en donde aceptaría debatir con Orsi. “No me importa si los bancos están nuevos o un poquito gastados, si las pesas tienen recubrimiento o no, si las poleas están engrasadas o no. Yo voy donde sea. Y en cualquier horario, siempre y cuando sea antes de las 22.00, que es la hora en que cierran los gimnasios”, expresó.