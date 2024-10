El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, publicó ayer un tuit en el que reclamaba un cese de las hostilidades en Medio Oriente y afirmaba que había que estar “siempre con la paz”. Andrés Ojeda salió al cruce de estas declaraciones afirmando que Yamandú Orsi es “la nada misma”. Pero no es la primera vez que el candidato colorado se refiere de esta manera al exintendente de Canelones. La semana pasada, durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio al que asiste regularmente y luego de tomar su suplemento para aumentar la masa muscular, afirmó: “Es increíble, pero Orsi es candidato a presidente y no habla de los problemas reales que tiene el país. No sólo no tiene contundencia, sino que tampoco tiene profundidad. Su mirada de la realidad es completamente superficial. Es la nada misma”. Sus compañeros de gimnasio se mostraron de acuerdo con Ojeda, aunque reconocieron no saber exactamente cuánto peso puede levantar Orsi acostado en la camilla.

La acusación: “Su publicidad sostiene un relato falso. Ojeda levanta mancuernas que como mucho pesan cinco kilos”. Compañero de gimnasio anónimo.