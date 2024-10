Pocas horas después de que las encuestadoras confirmaran que Andrés Ojeda había votado por encima del 15%, el excandidato colorado afirmó que el crecimiento del partido con respecto a 2019 lo transformará en integrante de un “cogobierno” si Álvaro Delgado gana el balotaje. Estas palabras causaron molestia en otros socios de la coalición, por lo que Pedro Bordaberry le prohibió hacer nuevas demostraciones de fuerza. “Hablé con él y le expliqué que eso estaba mal. Mucho no entendió, me parece, y no me extraña, porque él es muy chiquito. Pero me puse firme y no tuvo más remedio que prometerme que no iba a intentar hacerse el fuerte o el malo de nuevo”, relató el líder de Vamos Uruguay.

Bordaberry también contó que le hizo prometer a Ojeda que lo iba a consultar a él antes de dar a entender públicamente que es una persona con cierta capacidad de liderazgo en el Partido Colorado o en la Coalición Republicana.