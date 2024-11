En medio de las tensiones por el envío de tropas norcoreanas para defender las fronteras rusas ante las incursiones ucranianas, Pionyang lanzó ayer un misil balístico intercontinental al Mar de Japón. Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur condenaron el lanzamiento, al tiempo que varios analistas internacionales alertaron que no se debería “bajar la guardia” simplemente porque todos los misiles norcoreanos terminen impactando el Mar de Japón. “A pesar de que la tecnología norcoreana no es la más sofisticada, con el tiempo el régimen de Kim Jong-un va a poder construir un misil capaz de impactar en la tierra. Y no estamos hablando de un misil que acierte en la tierra por error, algo que de hecho podría pasar en cualquier momento. Hablamos de un misil que se apunte a la tierra y efectivamente impacte en la tierra”.

La advertencia: “Si esos misiles llegaran a impactar en la parte de abajo del Mar de Japón, se vaciaría por completo”. Analista internacional terraplanista.