Las tandas del debate presidencial del domingo no podrán tener publicidad electoral, según acordó la Corte Electoral junto con los representantes de Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. De todas maneras, desde el comando de campaña del candidato nacionalista ya anunciaron que este aprovechará parte de sus minutos para hacer Publicidad No Tradicional de su campaña. “Dentro de las leyes, todo. Fuera de las leyes, nada. La normativa dice claramente que no puede haber publicidad electoral en la tanda, pero no dice nada de chivos. Nosotros creemos que si a alguien lo llaman para un programa de televisión y lo ponen detrás de un mostradorcito, queda sobreentendido que tiene derecho a instalarse un quiosquito como hacen los periodistas deportivos”, indicó un representante de Delgado.

Además de los chivos, Delgado sorteará banderas y balconeras de su campaña entre los televidentes que acierten una serie de preguntas sobre resultados electorales de la segunda mitad del siglo XX.