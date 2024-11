Desde hace casi un siglo se vienen implementando en el campo uruguayo diferentes métodos para que las cotorras no destruyan los cultivos, pero ninguno ha demostrado ser 100% eficaz. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, anunció que si es electo presidente impulsará una “solución definitiva” para este problema, consistente en la aprobación de una ley de derribo. “Yo creo que para este tipo de problemas tan grandes, sobre los que se discute y se discute pero nunca se llega a nada, se necesitan soluciones radicales. Por eso quiero impulsar una ley de derribo de cotorras. Pero ojo, esto no implica que se le va a disparar a la cotorra a las primeras de cambio. De ninguna manera. Lo que van a hacer los aviones de la Fuerza Aérea es advertirles a las cotorras que estén en actitud sospechosa, es decir, que tengan la aparente intención de acercarse a semillas y frutos, que depongan su accionar y que, si no lo hacen, van a ser derribadas. Quizás el número de cotorras que terminemos derribando no termine siendo demasiado significativo, si es que llegamos a derribar alguna, pero sin lugar a dudas esto va a ser un elemento disuasorio importante”, opinó Delgado.

El diagnóstico: “El campo uruguayo se llenó de cotorras porque los prejuicios ideológicos del Frente Amplio le impidieron ejercer la autoridad contra estos pájaros”. Álvaro Delgado, impulsor de la mano dura anticotorra.