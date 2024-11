El Poder Ejecutivo dio un importante paso en materia de respeto por el medioambiente. Según comunicó Presidencia de la República, todos los documentos impresos en papel que se destruyan en Torre Ejecutiva de aquí hasta el 28 de febrero de 2025 serán reciclados. “No podemos pedirles a los uruguayos que reciclen si nosotros mismos no reciclamos. Por eso decidimos que todas las tiritas de papel que salgan de las trituradoras no van a ser arrojadas a la basura, sino prensadas en grandes bloques de papel que luego serán transformados nuevamente en pulpa de celulosa en la planta de UPM. Creemos que es una medida muy importante, porque en estos días planeamos deshacernos de una buena cantidad de documentos. Obviamente queremos entregar la Torre Ejecutiva lo más prolija posible, y no estaría bueno dejar los escritorios y los archivadores repletos de papeles inservibles”, explicaron desde Presidencia.

Un sacerdocio: “Este año no me tomo vacaciones porque tengo mucho trabajo para hacer en la transición”. Roberto Lafluf, reciclador de documentos.