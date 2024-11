El domingo se cerró el ciclo electoral de 2024 y los partidos comenzaron a evaluar los resultados obtenidos tras la larga campaña, incluyendo los balances económicos. Desde el Partido Nacional aseguran que sus finanzas están “completamente saneadas”. “Todos nuestros gastos de campaña fueron financiados por la Corte Electoral y los aportes de empresarios que decidieron jugársela por el bien del país, así que no tenemos números rojos. Y eso que ahora nomás le tenemos que pagar el despido a Valeria Ripoll”, explicó un dirigente e integrante del equipo contable del partido. Es que los nacionalistas decidieron que los gastos generados por el despido de la excandidata a la vicepresidencia de la República serán abonados en su totalidad antes de fin de mes. “Creemos que es algo justo porque Valeria Ripoll se ha desempeñado realmente muy bien estando a nuestro servicio. Es cierto que no pudo hacer el trabajo para el que la habíamos contratado, pero no fue por falta de esfuerzo. Además, no queremos que su alejamiento del Partido Nacional se dé en malos términos, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar contratar a otra persona”, concluyó el dirigente.

Cálculo: “Tenemos la obligación de administrar bien las finanzas del partido. Despidiéndola ahora nos ahorramos la sidra y el pan dulce que les damos a nuestros empleados”. Encargado de RRHH del PN.