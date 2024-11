En una entrevista televisiva, el presidente Luis Lacalle Pou defendió su decisión de “jugar al límite del Código Penal”. “Un presidente tiene que ser respetuoso de las leyes, obviamente. Si la ley dice que está prohibido espiar a rivales políticos o destruir documentos públicos, bueno, eso hay que respetarlo. Pero no quiere decir que uno no pueda forzar los límites del marco legal, coquetear con el delito y apostar no tanto a no quebrar la ley sino más bien a que no te atrapen, y si te llegan a atrapar, armar operaciones de comunicación para mantener una popularidad alta, lograr una banca en la Cámara de Senadores y tener fueros para evitar que te procesen con prisión. Eso es, para mí, el verdadero respeto a las leyes”, explicó Lacalle Pou.

El mandatario llamó a “no caer en la visión extremista de creer que todo es bueno o malo, porque la mayor parte de la vida transcurre en la opacidad de una gigantesca escala de grises moral”.