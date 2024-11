El integrante de la juventud del Movimiento de Participación Popular (MPP) había viajado a España en setiembre con el objetivo de radicarse allí. El domingo, sin embargo, recibió un mensaje que lo llevó a armar las valijas nuevamente para regresar al país; había sido electo diputado por su agrupación. “Fue todo muy loco. Yo pensé que me habían puesto en la lista de relleno nomás, jamás se me cruzó por la cabeza que iba a conseguir una banca. Por un lado, estoy contento porque voy a poder apoyar a mi sector desde el Parlamento. Pero, por otro lado, esto me complica la vida, porque yo ya había hecho planes para radicarme en España. Alquilé un departamento, conseguí un trabajo y hasta pensaba estudiar algo. O sea, esto de vivir allá en Europa era un proyecto de vida. ¿Cómo iba a saber que el MPP iba a sacar tantos diputados que hasta yo iba a entrar? La verdad es que pensé en renunciar a mi banca, pero me explicaron que como suplente mío tuvieron que meter a un botija de 18 años que no se interesa por la política y cree que Mujica es el presidente de Bolivia, porque todos los militantes y simpatizantes ya estaban en alguna lista”, explicó el representante electo.

El lamento: “Si me hubiera presentado ante el MPP como wilsonista progresista desencantado con el Partido Nacional seguro que me metían en una lista y lograba mantener mi banca”. Jorge Gandini, diputado no popular.