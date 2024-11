En el marco de la negociación por los derechos de imagen, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol decidió que sus integrantes no hablarán con la prensa durante las transmisiones televisivas. Tras el anuncio de la medida, varios periodistas deportivos se manifestaron a propósito de ella. “Uy, qué miedo, los directores técnicos decidieron no darnos declaraciones y ahora no vamos a tener más remedio que estirar los programas durante horas hablando de cualquier cosa”, declaró el panelista de un programa televisivo sobre fútbol.

Otro panelista se expresó en un mismo sentido. “Esto es terrible. Nos parten al medio. ¿Qué va a ser de nuestros programas de siete horas si no tenemos las declaraciones de los técnicos? ¿Qué pretenden, que todos los programas consistan en tres o cuatro hombres maduros diciendo más o menos las mismas cosas que se escuchan en las conversaciones de boliche y pasando chivos? Desde la clausura de Marcha que no se veía un atentado a la prensa tan grave”.