Prácticamente todos los dirigentes nacionalistas coinciden en que el presidente saliente será quien encabece el partido, e incluso que por la vía de los hechos se transformará en el líder de la oposición. Pero lo que aún no está claro es desde qué lugar lo hará. El propio Lacalle Pou admitió que aún no tiene una decisión tomada, pero adelantó cuáles son las opciones. “Una posibilidad es que ocupe mi banca en el Senado. La otra es que me transforme en el presidente del Directorio del Partido Nacional. La tercera es que termine de consolidarme como influencer, que es algo que me gusta mucho y para lo que me vengo preparando desde hace muchos años”, enumeró el mandatario.

Lacalle Pou destacó que esta última opción es la que le permitirá “trascender fronteras” y transformarse “en una especie de Pepe Mujica, admirado y reverenciado en todo el mundo, pero con la diferencia de que yo transmitiría valores positivos, como el libre mercado, la importancia de los deportes y las virtudes de los implantes capilares”.