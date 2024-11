El exdelantero celeste jugó el miércoles su primer partido en un circuito ATP, junto con el argentino Guillermo Coria. La dupla perdió por dos sets contra los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos, y tras la derrota Forlán anunció su retiro del tenis profesional. “Siento que he cumplido un ciclo. A veces las ganas están, pero el físico ya no responde como antes. Además, quiero aprovechar para estar con mi familia. El tenis es un deporte muy exigente, hay que pasar mucho tiempo de gira, recorriendo el mundo, y no es fácil compatibilizar eso con la vida familiar”, declaró Forlán en la conferencia de prensa en la que anunció su retiro.

Forlán jugará un partido de despedida con figuras históricas del mundo del tenis. Además, dará 45 entrevistas para medios nacionales e internacionales y publicará dos libros: Mi vida en el tenis y Match point: trucos y secretos para ganar en dos sets.