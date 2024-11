En estas elecciones el Partido Independiente (PI) creció menos de un punto porcentual con respecto a las anteriores y no pudo llegar al 2% de los votos. De todas maneras, los independientes hacen un balance “más que positivo” de la jornada electoral del domingo 27. “Uno siempre se va a quedar con las ganas de haber sacado más votos, pero lo que importa es que ya no somos la cenicienta de la coalición. Y ojo que esto lo digo sin ánimo de desmerecer a nadie, pero objetivamente el último orejón del tarro de la coalición es el Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Lust”, afirmó Pablo Mieres.

Según el líder del PI, “la nueva posición que tenemos en la interna de la coalición nos permite decir que ya no somos una simple compañía del Partido Nacional. Hoy somos cogobierno. Y yo sé que todos los aportes son importantes, pero bueno, también es importante ser un poco realistas. La verdad es que si Lust no está, sería más o menos lo mismo. No es nuestro caso”.