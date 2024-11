La primera visita de Yamandú Orsi tras la victoria del domingo fue a la chacra de José Mujica, a quien considera una de las influencias más importantes en su formación política. De todas maneras, el presidente electo aclaró que el líder histórico emepepista no le sugirió nombres para integrar su gabinete. “No me dijo: este va acá y este va allá. Nada que ver. Ni siquiera me dijo en qué oficina de la Torre Ejecutiva había que ubicar al Pato Celeste. Él no es así”, declaró Orsi a la salida del encuentro.

El lugar que ocupará la exmascota de la Selección Uruguaya en la sede de la Presidencia de la República amenaza con convertirse en un problema para la nueva administración. Según explicó una fuente del entorno de Orsi, “las oficinas de Torre Ejecutiva no son tantas, y si a eso le agregamos que simbólicamente sería muy inconveniente ubicarlo en el piso cuatro o el piso 11, realmente tenemos muy pocas opciones”.