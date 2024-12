Ayer venció el plazo para justificar no haber ido a votar en las últimas elecciones. La Corte Electoral informó que, en varios casos, el trámite fue rechazado debido a que los justificativos presentados no estaban dentro de los que acepta la normativa. “Vinieron muchas personas con libros de Mijaíl Bakunin con la intención de transmitir los motivos por los cuales, ellos consideraban, no hay que votar. La Corte los rechazó en todos los casos y deberán pagar la multa. La normativa vigente no contempla la figura del objetor de conciencia, por más que el objetor en cuestión se sepa de memoria la obra del famoso pensador ruso”, explicaron desde el organismo.

Para las elecciones municipales de mayo de 2025, la Corte Electoral planea colocar un cartel en la entrada de su sede aclarando que las obras de Bakunin no serán aceptadas, ya que quienes intentaron utilizarlas este año dedicaron en promedio 45 minutos argumentando en su favor.

Otras aclaraciones de la Corte Electoral