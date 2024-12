Se espera que hoy los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, cierren el texto del tratado de libre comercio (TLC) entre el bloque regional sudamericano y la Unión Europea. De todas maneras, este es tan sólo el primer paso para la firma del acuerdo, ya que hay varias etapas previas. Ayer, durante una reunión en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou le pidió a Von der Leyen que la firma definitiva del TLC se haga antes del 1º de marzo de 2025 o luego del 1º de marzo de 2030. “Por favor, no firmen el TLC mientras esté Yamandú Orsi de presidente. El Frente Amplio no hizo nada por el libre comercio. No les importa. Nosotros, en cambio, estuvimos trabajando durante cinco años para lograr una apertura al mundo. Sería tremendamente injusto que Yamandú Orsi aparezca en la foto de la firma definitiva del acuerdo”, rogó el mandatario.

La advertencia: “Yo no festejaría, porque ahora hay que ver si el Partido Comunista no sabotea el acuerdo”. Dirigente de la coalición que está chupado.