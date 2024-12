Casi todas las notas en medios de prensa que se hicieron eco de la encuesta de Latinobarómetro sobre religiosidad en América Latina hicieron foco en que en Uruguay más de la mitad de las personas aseguran no profesar religión alguna. Pero el trabajo también arrojó otros datos interesantes, como, por ejemplo, que el 100% de los católicos dejan de creer en Dios luego de morir. “Intentamos contactar a personas de religión católica que hubieran muerto para preguntarles si seguían creyendo en Dios a pesar de haber comprobado en carne propia que no existe la vida de ultratumba, pero nos fue imposible, precisamente porque no hay nada después de la muerte. Y, al no existir el mundo de ultratumba, tampoco pueden existir creencias en ese mundo. Las encuestas no suelen arrojar cifras exactas, pero en este caso el número de 100% se ajusta por completo a la realidad”, explicó uno de los responsables de Latinobarómetro.

Encuesta sobre religiosidad en la India: de 300.000 aves, perros y gatos consultados, ninguno respondió estar convencido de que existe la reencarnación.