La Policía detuvo la semana pasada en el departamento de Cerro Largo a tres hombres que transportaban un contrabando de cientos de botellas de cerveza y whisky proveniente de Brasil. Uno de los detenidos es el exalcalde de Tupambaé y actual director de Promoción y Desarrollo de la intendencia arachana. El funcionario negó las acusaciones de contrabando y aseguró que el destino de las bebidas era ser intercambiadas por dinero de uso personal. “Contrabando es cuando uno trae cosas para enriquecer a alguna organización delictiva. Pero en mi caso no es así. Yo solamente quería vender esas cosas a cambio de dinero que era para mí, no para otras personas. Claramente esto no tiene nada que ver con el contrabando”.

El exalcalde consideró que “el Estado puede regular las interacciones entre personas o empresas, pero no puede meterse en la vida privada de uno. Si yo traigo una mercadería que luego de una transacción va a generar bienes que son de uso exclusivo mío, sería una medida dictatorial que me lleven preso por eso”.