Hoy se realizará un Congreso Extraordinario del organismo rector del fútbol mundial, en donde se aprobarán las sedes de los mundiales 2030 y 2034. Ayer la FIFA confirmó oficialmente cuáles son los candidatos, que, se descuenta, conseguirán la organización de estos dos mundiales, ya que no hay rivales. En el caso de 2034, el organismo comunicó el nombre de Arabia Saudita, aunque para 2030 se dio la lista de países que no organizarán el campeonato, con el objetivo de ahorrar recursos. “Brasil, Inglaterra e Italia son los países que no van a organizar el Mundial 2030”, comunicó la FIFA, con lo cual quedó confirmado que los partidos del torneo se jugarán en Argentina, España, Marruecos, Paraguay, Portugal y Uruguay. “La FIFA está firmemente comprometida con el cuidado del medioambiente, por lo que no quisimos que se utilizara más papel ni energía eléctrica de la necesaria para transmitir esta noticia”, indicó un representante del organismo.

El consuelo: “Conseguimos solamente un partido de los 104. ¡Pero qué partido!”. Dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol lleno de orgullo.