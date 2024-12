Valeria Ripoll

La carrera política de la ex secretaria general de Adeom tuvo una trayectoria infrecuentemente rectilínea. Rectilínea hacia abajo. Ni bien fue anunciada como compañera de fórmula de Álvaro Delgado recibió una lluvia de silbidos, durante la campaña siguió siendo hostigada por su propio partido y tras la derrota fue señalada como una de las principales responsables. De todas maneras, el Partido Nacional no piensa deshacerse de Ripoll, porque la necesita para responsabilizar a alguien por una eventual derrota de Martín Lema en las departamentales.

Ignacio Álvarez

El periodista radial y televisivo no quiso confirmar ni desmentir los rumores sobre presiones del gobierno electo para que Monte Carlo levantara su programa, que al igual que todos los anteriores se caracterizaba por dedicarle muchas horas a rumores que no confirmaba ni desmentía. Por el momento no se sabe qué medio de comunicación albergará a Álvarez en 2025, pero se rumorea que sería alguno con muchas ganas de pegarle al nuevo gobierno.

Gabriela Fossati

La trayectoria de la exfiscal es bastante extravagante. De Fiscalía pasó al Partido Nacional y de allí al Partido Colorado. Según ella, sus enfrentamientos con la izquierda podrían hacer que su próximo destino sea una cuneta, es decir, un lugar un poco mejor que el Partido Colorado. ¡Suerte, Gabriela!

Bashar al Assad

Tras casi un cuarto de siglo en el poder y centenares de miles de muertos, una Primavera Árabe algo tardía terminó llevándose puesto al tirano sirio, un duro golpe para el Eje del Mal que también integran Rusia e Irán. Este triunfo del Eje del Bien, que integran Estados Unidos e Israel, coloca al mundo un paso más cerca de la tan anhelada paz mundial.

Pedro Bordaberry

Mientras Andrés Ojeda gastaba una enorme cantidad de energía y una cantidad aún más grande de dinero en su campaña para las internas, Pedro Bordaberry se dedicaba a descansar y a escribir columnas en El País. Pero a último momento el líder de Vamos Uruguay anunció su regreso a la política y con este simple gesto le arrebató a Ojeda el liderazgo del Partido Colorado. Una prueba más de que cuando la derecha dice que el esfuerzo individual es la base del progreso humano, se refiere al esfuerzo individual de otro individuo.

El dólar

El pícaro billetín verde tuvo un año de locos, con altibajos al comienzo y más altis que bajos en los últimos meses, para beneplácito de los exportadores y para no tan beneplácito del nuevo equipo económico, que se las tendrá que ver con las célebres “presiones inflacionarias”, es decir, el malhumor de la ciudadanía ante el alza en el precio de los morrones rojos.

Yamandú Orsi

El aire de Inspector Clouseau que llevó consigo el candidato durante toda la campaña preocupó a muchos frenteamplistas, que dudaban de si era una actuación o lisa y llanamente su verdadera forma de ser. Tras la victoria, sin embargo, Orsi demostró que no tiene un pelo de tonto, sino que posee una extraordinaria capacidad para camuflarse con fines estratégicos, algo que preocupó aún más a los frenteamplistas.

Elon Musk

No contento con ser el propietario de Space X, Tesla y la red social X, el hombre más rico del mundo decidió comprarse el gobierno de Estados Unidos. Fue uno de sus mejores negocios, ya que invirtiendo apenas algunos millones de dólares en apoyos a Donald Trump logró transformarse en el dueño de una entidad que factura varios trillones de dólares al año. El primer paso de Musk como nuevo administrador seguramente sea renombrar el país como Estados X de América.