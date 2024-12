La exfiscal del caso Astesiano hizo en los últimos días varios posteos en la red social X en los que acusa al gobierno saliente de no haberla apoyado frente a la ofensiva de la izquierda. En el último de ellos la emprendió directamente contra el presidente Luis Lacalle Pou y escribió: “Me dejaste sola cuando te querían matar e hiciste que derivaran tus balas hacia mí”. El mandatario respondió la publicación de Fossati con el siguiente comentario: “No se sorprendan si aparezco en una cuneta o me secuestran y me mantienen amarrado a una silla en un sótano durante varios días, mientras una mujer algo inestable me cuenta que estaba profundamente enamorada de mí y por eso se sintió tan mal cuando la desprecié, pero ahora está feliz porque nos va a enterrar a ambos en un pozo que hizo en el jardín y vamos a estar juntos por el resto de la eternidad, sin que el Frente Amplio, el Partido Nacional o la Justicia puedan separarnos”.

Situación angustiante: “Lo que más me preocupa es que la persona que se encargaba de cuidarme de posibles ataques de algún chiflado también me odia”. Luis Lacalle Pou, presidente al que las balas le siguen pegando cerca.