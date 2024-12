Una de las primeras reacciones al anuncio de quiénes serán los ministros de Yamandú Orsi fue la del senador nacionalista Sebastián da Silva. “Más de la mitad del gabinete no tiene estudios universitarios. El 80% no tiene idea de la vida real. No pusieron un quiosco, no plantaron una hectárea”, declaró en una entrevista radial. El legislador agregó que “los quiosqueros del gabinete de Lacalle Pou se van a extrañar. Lo mismo que los plomeros, los peones rurales y los plancheros que se reunían con el presidente allá en la Torre Ejecutiva. Gente con calle, con mundo”.

Consultado sobre Alfredo Fratti, el productor rural que será el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, reconoció que “plantó alguna que otra hectárea”, pero de todas maneras “está muy lejos de Luis Alberto Heber, Irene Moreira, Fernando Mattos, Carlos María Uriarte y Álvaro Delgado, que entre sus diez manos plantaron miles y miles de hectáreas”.