Tras la derrota en el balotaje, el senador nacionalista Sebastián da Silva lanzó duras críticas a la interna de su partido, algo que generó varios cruces con sus correligionarios. Pero el propio legislador reconoció que “quizás se me esté yendo un poco la mano por hablar en caliente”, así que decidió tomarse unas vacaciones. “Voy a ver a dónde nos vamos. En mi familia quieren ir a Disneyworld, pero la verdad es que no estoy con muchas ganas de andar paseando entre muñecos de personajes de Disney”, explicó Da Silva.

Sobre la posibilidad de veranear en algún departamento de la costa uruguaya, como Maldonado o Rocha, el senador consideró que “eso no sería descanso, porque me cruzaría todo el tiempo con dirigentes del Partido Nacional y me dedicaría a putearlos por haber puesto a Valeria Ripoll como candidata a vice, por no haber laburado, por no haber librado la batalla cultural y por habernos dejado solos a Graciela Bianchi y a mí en X, donde, como se sabe, se ganan o se pierden las elecciones”.