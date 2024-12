El presidente electo de Estados Unidos tiene al mundo acostumbrado a sus excentricidades, pero no por eso resultó menos sorprendente su posteo en redes sociales de ayer de mañana. “Papá Noel es el más grande idiota que existe en este planeta. Lo único que le pedí fue un país, un simple y miserable país, pero este gordo pedófilo no fue capaz de traérmelo”, publicó Trump.

El mandatario electo se manifestó en varias ocasiones a favor de una ampliación del territorio de Estados Unidos, con propuestas como la recuperación del Canal de Panamá, la anexión de Canadá como un nuevo estado o la compra de Groenlandia. Por eso la Navidad representaba una oportunidad de oro para cumplir con alguno de estos objetivos. Ante la decepción que le provocó la decisión de Papá Noel de no llevarle un país, Trump amenazó con prohibir la Navidad y no permitir el ingreso del anciano de barba blanca. “En definitiva, no es otra cosa que un extranjero”, reflexionó Trump.