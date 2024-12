El anuncio de que se acordó un texto para la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) generó una amplia gama de reacciones en Uruguay. El sector exportador celebró el hecho, pero desde otros sectores se lo cuestionó. “Creemos que un TLC con la UE sería muy negativo para nuestros intereses. Sabemos que en este tipo de acuerdos hay muchos perdedores, pero, entre todos los perdedores, nosotros claramente somos quienes perderíamos más”, declararon las vacas.

Los bovinos lamentaron que, “como siempre ocurre, se toman decisiones que nos afectan directamente sin habernos consultado”. “Pasa en todos los ámbitos. El patrón de la estancia no nos pregunta si queremos ser inseminadas por el toro, el dueño del frigorífico no nos pregunta si queremos recibir un marronazo en la cabeza y ahora el gobierno no nos pregunta si queremos terminar en una bolsa envasada al vacío en un supermercado holandés”, se quejaron.