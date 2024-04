La propuesta de Ciudadanos de plebiscitar un nuevo artículo constitucional para que todos los ingresos a las intendencias sean por concurso o sorteo ya generó pronunciamientos a favor y en contra en la interna del Frente Amplio. Desde la fuerza política reconocieron que no es seguro que puedan llegar a una posición común antes de que venza el plazo legal, al tiempo que advirtieron que, si surge una nueva propuesta de plebiscito, se recurrirá a los servicios de Chat GPT para discutirla. “Ya no damos más. Esto no es el Partido Independiente. Es el Frente Amplio. Acá, cada decisión lleva semanas de discusión. Recién estábamos reponiéndonos de las discusiones por el plebiscito de la seguridad social y nos cae esto”, se quejó un integrante de la Mesa Política frentista.

La posibilidad de recurrir a la más famosa de las inteligencias artificiales no sólo es vista como un recurso de urgencia, sino que también se la considera “una oportunidad”. “A lo mejor logramos pronunciamientos más contundentes y coherentes”, consideró un dirigente frentista.