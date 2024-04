El semanario Búsqueda divulgó ayer algunos datos sobre el patrimonio de Luis Lacalle Pou, incluidos en su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Uno de los cambios más significativos con respecto a su declaración anterior es que vendió su casa en el barrio privado La Tahona y compró un apartamento en Carrasco. Consultado al respecto, el presidente indicó que se mudó para sentirse “más cerca del pueblo, del ciudadano común, de la gente de a pie”. Según Lacalle Pou, vivir en un apartamento le “cambió la cabeza”. “La primera vez que se puso a llover y no tenía ningún jardín al que salir entendí cómo es la vida de las personas que están en situaciones precarias, como quienes viven en un apartamento de dos dormitorios en Cordón o La Blanqueada”.

Pero el mandatario indicó que los cambios en su patrimonio no sólo le permitieron entender mejor a los uruguayos, sino también a los extranjeros. “Andando en la Harley Davidson que me compré por 55.000 dólares me pude poner en la piel de los venezolanos, cubanos y dominicanos que trabajan 14 horas diarias repartiendo pizza”, aseguró.