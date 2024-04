La inauguración de la bicisenda en la rambla del Parque Rodó despertó numerosas críticas de personalidades de la política y los medios de comunicación, así como de ciudadanos. De todas maneras, estos cuestionamientos no fueron tan intensos como los que generó la ciclovía sobre 18 de Julio. Según explicó un tuitero de derecha, “defenestrar a Carolina Cosse por estos proyectos es mucho más descansado y relajado cuando se trata de la rambla, que de última no es una vía tan importante y por eso el debate no está tan atiborrado de argumentos”. Un edil nacionalista opinó, por su parte: “Si por mí fuera, solamente me dedicaría a criticar la ciclovía de la rambla. Si critico también la de 18 de Julio, es porque mi trabajo me lo exige, pero la verdad es que debatir sobre la ciclovía del Parque Rodó hace que mejore muchísimo mi calidad de vida. Es casi como criticar a Cosse durante las vacaciones”.

La advertencia: “Ya van a ver cuando se empiecen a morir ciclistas atropellados”. Tuitero que postea esta frase una vez por semana.