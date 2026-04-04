Granadero_Por_Siempre. Les llenan la cabeza a los reclutas con cosas como los derechos humanos, la respiración boca a boca y todo eso, y después quieren que en la calle se comporten como hombres.

MateoCapo09. Decime que es mentira... Pensaba hacerme patrullero para zafar de los adscriptos, entendés, para poder bardear a los pibes sin que me quemen a mí, pero si aumentan los meses de clase me quedo en el liceo y hago Humanidades, que por lo menos no hay que estudiar.

Camilo_IPA. Bienvenides y més que bienvenides les compañeres policíes a la educación terciaria... Parece complicado al principio porque hay que leer banda, pero después te vas habituando, hay unos compas que hacen una vaquita para pagar el ChatGPT posta y ahí el tema del estudio cambia. El ambiente es muy lindo además, yo incluso a veces pienso si no estoy demorando tanto lo de recibirme para poder seguir entre la gurisada. Es más, esto que me pasa me lo dijo una amigovia psicóloga que conocí en una ocupación.

Herou Pardiñas. Me parece muy bien que apuntemos a una Policía de calidad, no tanto centrada en lo físico, sino en lo intelectual. Porque no hay que discriminar tampoco al policía gordito, tipo jefe Gorgory. En definitiva, más Sherlock Holmes y menos Clint Eastwoods.

Peteco. Dejen de enseñarles a asistir partos y todas esas pelotudeces. Ocupan en el cerebro un lugar que debería estar dedicado a aprender a plantar un arma al lado de un cadáver.

Myriam. Que les enseñen a atender el teléfono porque el otro día llamé al 911 porque había un muchacho sospechoso en la cuadra y no contestaba nadie. Tuve que ir a Radiopatrulla yo misma y cuando me bajé del ómnibus me robaron la cartera. Y lo peor es que el muchacho sospechoso resultó ser el sobrino de una vecina, que se le habían caído los lentes de contacto. Muy mala experiencia. Les iba a poner una reseña negativa en Google, pero no los encontré.

Manu_Alt_Right. La educación es fundamental para que los ciudadanos estén en condiciones de tomar las mejores decisiones posibles para ellos y para el prójimo. El tema es que no estoy del todo seguro de si los policías sean ciudadanos. Los tipos no votan, creo. Ojo, yo no quiero desmerecer su labor. Ellos se dedican a algo muy importante, que es defender la libertad de los ciudadanos. Pero una cosa es defender la libertad a cambio de un sueldo y otra ejercer la libertad. No mezclemos los tantos, como dice siempre Nicanor, el único de los peones de la estanca de uno de los peones de la estancia de papá. Se llama Nicanor y es el único con el que se puede intercambiar más de tres palabras seguidas.