Donald Trump construirá una réplica del Coliseo en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense calificó como “un éxito” la celebración de su cumpleaños el domingo en los jardines de la Casa Blanca, donde 4.000 personas presenciaron varios combates de artes marciales mixtas. Trump anunció que, a raíz de esta experiencia, decidió instalar una réplica del Coliseo romano en los jardines de la sede del Poder Ejecutivo. “Creo que va a ser algo hermoso. Realmente hermoso. ¿Se imaginan? Una réplica en tamaño real del Coliseo romano aquí mismo, en la Casa Blanca, para que todos los estadounidenses puedan venir a disfrutar de espectáculos maravillosos y olvidarse por unas horas de sus problemas cotidianos”.

Si bien el presidente no adelantó qué tipo de espectáculos podrán verse en este coliseo, fuentes de la Casa Blanca especulan con la posibilidad de que sean combates entre leones y migrantes. “Al señor presidente ya no le entretienen los espectáculos en donde no hay sangre”.