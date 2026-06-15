Elon Musk construirá un depósito en Marte para guardar todo su dinero

La primera persona en alcanzar un patrimonio de un billón de dólares está buscando un lugar seguro y libre de impuestos para su fortuna.

La exitosa salida a bolsa de Space X demostró que el sector de la exploración espacial tiene un potencial gigantesco. En este contexto, el objetivo de Elon Musk de establecer una base habitable en Marte parece más cercano. Fuentes de la empresa indicaron que Musk estaría considerando la posibilidad de construir un depósito en el planeta rojo para guardar el billón de dólares que tiene en su cuenta bancaria. “Guardar una enorme cantidad de dólares en un depósito en Marte tiene varias ventajas; se ahorra espacio en la Tierra, es más seguro ante posibles robos y, sobre todo, no hay que pagar impuestos. En ese sentido, es mucho mejor incluso que un paraíso fiscal”, explicaron las fuentes.

Musk no estaría planeando guardar toda su fortuna en el cuarto planeta del sistema solar, sino lo que le quede luego de comprar todo el oxígeno de la Tierra. “Antes de expandirse a Marte, Musk quiere terminar de asegurar su dominio sobre la Tierra, y nada mejor para eso que hacerse con la propiedad del oxígeno. El dinero lo tiene, solamente falta que algunos presidentes acepten la privatización de la atmósfera terrestre y listo”.