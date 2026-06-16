Organización que cobra 5.000 dólares por una entrada para un partido de fútbol reafirma su compromiso contra la discriminación

Desde hace varias décadas la FIFA brega por eliminar toda forma de discriminación en los estadios, especialmente durante los mundiales. Pero este año el asunto se transformó en una prioridad absoluta, ya que, en opinión del presidente de la organización, Gianni Infantino, la tolerancia y la lucha contra la exclusión “no son negociables”. “Queremos un Mundial de puertas abiertas, en el que todas las personas que hayan pagado 5.000 dólares por una entrada en un segundo anillo, más cerca del techo que de la cancha, se sientan cómodos e incluidos”.

Infantino manifestó su confianza en que el Mundial de 2026 termine sin grandes incidentes de discriminación y que marque un mojón en la lucha por la tolerancia. “Ojalá que este Mundial sea recordado como el más inclusivo de la historia. Nos estamos esforzando al máximo para que en los estadios no se haga distinciones por raza, nacionalidad, orientación sexual o condición socioeconómica dentro del espectro que va desde la clase media alta a los ultrarricos”.