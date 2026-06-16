“Es tremendo, te tomás vacaciones, volvés y, al poco tiempo, ya estás estresado”, afirman desde Un Solo Uruguay

Una de las quejas más frecuentes de las personas que se van de vacaciones es que estas resultan ser demasiado cortas y, por eso, inefectivas a la hora de descansar la mente. Esto es lo que les pasó a los integrantes de Un Solo Uruguay (USU), quienes tras una licencia de cinco años volvieron a la arena política para apoyar una movilización de camioneros autoconvocados. “Hoy en día, con el ritmo de trabajo demencial que hay, es imposible descansar. Es tremendo, te tomás vacaciones y al poco tiempo de volver ya estás estresado. Nosotros nos tomamos cinco años, pero pasó poco más de un año desde que nos reintegramos, y ya no aguantamos más. Eso de volver de un lustro de descanso y al toque enfrentarse nuevamente a una crisis en la que la gente está tan desesperada por el alto costo del Estado que no tiene más remedio que salir a la calle a protestar cansa mucho”, se lamentó un integrante de USU.
En la organización hay preocupación por la posibilidad de que pase mucho tiempo antes de que puedan tomarse nuevas vacaciones. “Todo parece indicar que dentro de unos años nos vamos a poder ir de licencia nuevamente, pero con estos blancos nunca se sabe. Es como que tuvieran fobia a gobernar cada pocos años”.
La aclaración: “Nos quieren asociar a algunos partidos políticos, pero eso es completamente falso. Son inventos de los tupabolches fraudeamplistas resentidos”. Autoconvocado apolítico.