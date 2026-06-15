Preocupa la posibilidad de que Fernando Muslera sufra la crisis de los 40 en medio del partido con Arabia Saudita

Si bien Marcelo Bielsa no anunció oficialmente el 11 para enfrentar al país árabe, todo parece indicar que el arco lo ocupará Fernando Muslera. El arquero de Estudiantes de La Plata está pasando por un gran momento, aunque desde el cuerpo técnico de Uruguay reconocen que el tema de la edad (Muslera cumplirá 40 años mañana) podría afectar su rendimiento. “Físicamente está muy bien, y se sabe que los goleros pueden seguir jugando durante más tiempo que los jugadores de cancha. El problema es la parte psicológica. Concretamente, tenemos miedo de que le venga la crisis de los 40 en medio de algún partido”, reconoció un integrante del cuerpo técnico.

En la sanidad celeste temen que la llegada de las cuatro décadas provoque en Muslera un deseo de volver a hacer las cosas que hacía a los 15 años, como agarrar la pelota e irse hasta la mitad de la cancha eludiendo rivales o pelearse a golpes de puño por algún incidente mínimo. “Es difícil cambiar a un golero, pero si vemos que Muslera empieza a actuar como pendeviejo, entra Rochet”.