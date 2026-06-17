Los legisladores de la oposición que integran la comisión investigadora sobre la compra de las patrulleras oceánicas siguen afirmando que el problema de las garantías virtualmente inexistentes no era argumento suficiente para cancelar el contrato. De hecho quieren contar con el testimonio de Eurocommerce, la empresa que otorgó la polémica garantía, aunque para eso deben ajustarse algunas cuestiones logísticas. “Nosotros creemos que es muy importante tener la versión de la empresa, porque no creemos que haya obrado tan mal como el gobierno afirma. El tema es que, al ser una empresa que ya no existe, es muy difícil contar con su testimonio. La solución que se nos ocurrió es convocarla mediante el juego de la copa, para que Eurocommerce confirme desde el inframundo de las empresas desaparecidas que las negociaciones por la garantía fueron completamente transparentes”, explicó el diputado nacionalista Pablo Abdala.

La oposición también pretende que el juego de la copa les permita dar con el paradero de los barcos que había construido Cardama y desaparecieron en aguas del océano Atlántico. “Claramente estamos ante un misterioso caso de barcos fantasma que navegan a la deriva sin seres humanos a bordo”, opinó Abdala.