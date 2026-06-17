Marcelo Bielsa reconoce problemas para determinar dónde debe pegar las figuritas del álbum del Mundial

Si hay algo que caracteriza al director técnico de la selección uruguaya es su capacidad de autocrítica y el poco empacho que demuestra a la hora de emitir juicios negativos sobre su trabajo. En una nueva demostración de esto, Bielsa reconoció que tiene problemas para ubicar los recuadros del álbum del Mundial en los que tiene que pegar las figuritas. “Estaría faltando a la verdad si no reconociera que me es extremadamente difícil saber dónde va cada figurita. Si bien sé que cada figurita tiene un número que corresponde a un número que aparece en el álbum, yo nunca fui de entregarme ciegamente a fórmulas preestablecidas”, reconoció el entrenador.

Bielsa confesó además que está “casi completamente convencido” de que, en las páginas del álbum correspondientes a la selección uruguaya, los jugadores están mal colocados. “Sería un necio si no aceptara que no me gusta que me anden imponiendo cosas. Y obviamente no me cae bien que unos mercaderes del fútbol como los editores del álbum del Mundial me digan dónde tiene que ir cada figurita. Yo las pongo en donde dicta mi conciencia. Y obviamente acepto las consecuencias. Si después no me quieren sellar el álbum, no me voy a quejar”.