Proponen que las rutas nacionales se transformen en un país independiente

Desde hace algunos años se han vuelto frecuentes las quejas sobre algunos mecanismos de control en el tránsito, como la obligación de usar casco, los radares de velocidad y, más recientemente, la aplicación de una guía digital para el transporte de carga. Según pudo saberse ayer, varios de los actores políticos y agrupaciones responsables de estas críticas estarían considerando la posibilidad de reclamar una “solución definitiva”, consistente en declarar al sistema de rutas nacionales como una nación independiente. “Uruguay se creó para gobernarse a sí mismo sin ninguna injerencia del gobierno virreinal de la época. Siguiendo este espíritu, queremos que se respire libertad e independencia en las carreteras que hoy en día están sometidas a la tiranía gubernamental uruguaya”, explicó uno de los responsables de la propuesta.

De concretarse la iniciativa, las rutas nacionales pasarían a ser un territorio completamente independiente, con su propia constitución y sus propias autoridades. “Vamos a crear un país en donde ningún burócrata orwelliano va a ponerse a controlar a qué velocidad andan los autos o cuántas horas trabaja un conductor de camiones”.